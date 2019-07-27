تونس.. "السبسي" يوارى الثّرى في مقبرة الجلاز بالعاصمة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365
ووري الرّئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، السّبت، الثّرى في تربة "آل السّبسي" بمقبرة الجلاز، بالعاصمة تونس.
وكان مفتي الدّيار التونسية عثمان بطيخ، قد أمّ الجموع في صلاة الجنازة على الرئيس الراحل، في مقام الولي الصالح "سيدي بلحسن الشاذلي" أعلى هضبة تشرف على العاصِمة تونس.
وتجمع آلاف التّونسيين، على جوانب الطرق القادمة من قصر الرّئاسة بقرطاج، والمؤدية إلى مقبرة الجلاز، لتوديع الرئيس الراحل، وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
ورفع المتجمهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات "الله أكبر" و"الله يرحمك يا باجي".
وشهدت العاصمة التونسية، مراسم تشييع السبسي، السبت، بنقل الجثمان من "دار السلام" مقر الإقامة الرئاسية، إلى قصر "قرطاج" الرئاسي، قبيل مواراته الثرى.
وحضر التأبين الرسمي، قادة من دول العالم والرئيس المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكبار مسؤولي الدولة، ورؤساء الأحزاب الوطنية.
وقبل أن يصل مقبرة الجلاز، مر جثمان الرئيس الراحل بعدة شوارع في العاصمة بعد التأبين الرسمي.
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