سوريا.. مقتل 14 مدنيا وإصابة 30 في غارات النظام وروسيا

إدلب/ الخليج 365

قتل 14 مدنيا وأصيب 30 آخرون بجروح، السبت، في هجمات نفذتها قوات النظام وروسيا على منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات النظام قصفت برا وجوا، منذ صباح السبت، مدينة أريحا التابعة لإدلب (شمال غرب)، وقرى العمقية ومورك والحواش والزيارة، بريف محافظة حماة (وسط).



وأوضح المرصد أن طائرات روسية استهدفت بالقصف قرية لطمين، وبلدة كفر زيتا، في بريف حماة.



وأسفر القصف الروسي الذي طال سيارة إسعاف في كفر زيتا عن مقتل 3 من أفراد الكوادر الطبية في المنطقة.

وذكرت مصادر الدفاع المدني أن 11 مدنيا قتلوا فيما أصيب 30 آخرون، في هجمات النظام السوري على أريحا، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ ما يجعل عدد القتلى مرشحًا للارتفاع.



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وارتفع عدد قتلى قصف روسيا والنظام السوري على منطقة "خفض التصعيد" منذ الإثنين الماضي، إلى 95 مدنيا.

ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.



ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.



ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.



وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب منذ 26 أبريل الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.