العراق ينفي نيته نقل أسر "داعش" من سوريا إلى جنوب الموصل

بغداد/ علي محمد/ الخليج 365

نفت حكومة بغداد، السبت، نيتها نقل عائلات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم "الهول" في سوريا إلى مخيمات جنوب مدينة الموصل العراقية.

وسبق أن صرّح عضو البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، الجمعة، بأن خطة الحكومة تقضي بنقل عائلات عناصر "داعش" العراقيين المقيمين بمخيم "الهول" شرقي سوريا إلى مخيم "الجدعة" جنوب الموصل.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية، في بيان، إن "ما أورده أحد النواب حول استكمال إجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري إلى مخيمات جنوب الموصل، لاصحة له على الاطلاق".

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وأوضح العطية أن "أمن واستقرار العراق فوق كل اعتبار، كما أن وزارتنا كرست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هرباً من بطش تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "وبالتالي فإننا كوزارة تختص بالقضايا ذات الجوانب الانسانية، نتابع باهتمام كافة تفاصيل مخيمات النزوح وفئات عنايتنا".

وتسلمت بغداد مطلع العام الجاري على دفعات من القوات الكردية في سوريا، عناصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية العراقية، وقالت السلطات حينها إن جميع المسلحين سيخضعون للمحاكمات القانونية.

وتجمع ميليشيا "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مخيم "الهول" الذي أقامته في أبريل/ نيسان 2017، مدنيين فارين من الاشتباكات أثناء قتال "داعش"، إضافة إلى عائلات عناصر الأخير ممن سلموا أنفسهم.

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