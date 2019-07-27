بن علوي وظريف يبحثان "إيجاد حلول مناسبة" لحرية الملاحة عبر "هرمز"

إيران/ الخليج 365

بحث وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، السبت، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، في طهران "إيجاد حلول مناسبة" للمنطقة وللملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ارتفع الحديث بشأنه دوليا عقب أزمات الآونة الأخيرة.

ووفق بيان للخارجية العمانية، فقد "بحث بن علوي في طهران اليوم مع ظريف، العمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، دون تفاصيل أكثر.

فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن بن علوي التقي ظريف، مشيرةً أن الزيارة تأتي ضمن "المشاورات الثنائية والمستمرة بين البلدين، بهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة"، دون التطرق لتفاصيل.

ووصل بن علوي في وقت سابق السبت، العاصمة الإيرانية طهران، لبحث "آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة" بحسب بيان سابق للخارجية العمانية لم يذكر مدة الزيارة.

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وتعد زيارة بن علوي الثانية زيارة خلال نحو شهرين، حيث التقى ظريف في ظهران 20 مايو/آيار الماضي لبحث تطورات المنطقة، ونفت سلطنة عمان وواشنطن بعدها أن تلك الزيارة مرتبطة بأي وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".

وتصاعد التوتر، مؤخرًا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.