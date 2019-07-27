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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء على مواطن وجه سؤالاً قال فيه: “نحن أربعه أشخاص يجينا ٣٩٠ وفيه آخرون يأتيهم نفس الدعم لشخص واحد، فما السبب؟
ورد حساب المواطن بقوله: “أهلا بك، يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر #حساب_المواطن يوضح.. 4 أشخاص يحصلون على دعم 390 ريالاً فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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