حساب_المواطن يوضح.. 4 أشخاص يحصلون على دعم 390 ريالاً فقط

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء على مواطن وجه سؤالاً قال فيه: “نحن أربعه أشخاص يجينا ٣٩٠ وفيه آخرون يأتيهم نفس الدعم لشخص واحد، فما السبب؟

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ورد حساب المواطن بقوله: “أهلا بك، يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.