السعاده وأسبابها

صحيفة الخليج الإلكترونية

محتويات المقال:

١ مفهوم السعاده.

٢ أسباب السعاده.

٣ كيف أصبح سعيد.

٤ فيديو عن السعاده .

السعاده :

هي شعور بـ الفرح والسرور وبالإضافة انها حاله يحكم كل شخص بما بداخله على حياته اليوميه / مثلاً شخص يحكى لـ أصدقائه بأن حياته مليئه بـ الاطمئنان ، والفرح وخاليه، من المشاكل ، والضغوطات ، من المؤكد أنه لايوجد حياة خاليه من تلك المشاكل، والمصاعب ولكن هناك من يغتنم الفرص بطريقه ذكيه ولا يعطي مجال لـ السلبيات في حياته وبالأمل والعزيمه تتحقق السعاده في حياة الفرد.

(أسباب السعاده)

هناك عدة أسباب للسعاده ومن أهم تلك الأسباب :

١- عمل الخير مهما استصغرته فلا تدري ما أجره عند الله ( الله دائماً يخبى لك اجر ماتفعله انت بحياتك اليوميه فمثلاً/ أنت شخص تتصدق كثيراً وأصبحت الصدقه عاده تمارسها في كل مكان في الشارع في البيت في الجامعه في السوبر ماركت وتنسى ماتعطيه انت للناس لكن الله لا ينسى ، عندما تأتيك المصائب تلجئ لله فيرد الله لك ماقدمته انت فمختصر النقطه انك انت تجاهد لنفسك لا لغيرك في كل عمل خير أتحسب أجرك لله به.

٢- الأبتسامه ( فالإنسان عندما يشعر ب السعاده يبتسم مثلاً عند نجاحك وتخطيت ماده صعبه وتتفاجئ بنجاحك تبتسم عندما يقدم لك احد الاصدقاء هديه تبتسم ، فالابتسامه بوجوه الآخرين أيضاً من أسباب السعاده ويأجر الله عليها فعندما تبتسم بوجه غريب احتسب أجرك عند الله .

٣- القناعه والرضا بما كتب الله لك( أذا رضيت بما قدر الله لك فالحياة فأنت اسعد الخلق احتسب أجر رضاك فالله لا يدفع عنك شيئاً الا لخير ومصلحه لك ، كن قنوع بما يقسم الله لك فـ ولله لن ترحل من هذه الدنيا الا وقد اخذت نصيبك منها .

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٤- الابتعاد عن الحسد والحقد والغيره من حياة الآخرين أترك الناس لهم م كتب الله ولك ما كتب ان أعجبك شي قل اللهم زدهم وارزقني واجعل لسانك مداوماً على قول ماشاءلله واحتسب اجر كلماتك ولا تستصغر شي.

٥_تقبل النقد من الآخرين فعندما تؤمن انت بنفسك لا يهمك رأي الناس فهم لهم وجهات نظر لاتجعل رأيهم يهدم أحلامك وطموحاتك فاأنت عندما تتقبل النقد وتعتبره وجه نظر ولا يؤثر بك فأنت سعيد لنفسك وفخور بها.

{كيف إصبح سعيد؟}

_من المؤكد أن السعاده بالقرب من الله ومن العبادات والمداومه عليها .

_بالاستغفار تحقق الأمنيات والسعاده.

بقراءة القران.

بقلم

الكاتبه مريم الرشيدي