مصرع 4 شبان من قرية واحدة إثر حادث مروري بــ #باشوت #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير. وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع “النترا هيونداي” بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان.

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