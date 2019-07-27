شكرا لقرائتكم موريتانيا تتسلم من واشنطن معدات عسكرية لمحاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نواكشوط - "الحياة" | منذ ساعة في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 15:17

تسلم الجيش الموريتاني اليوم (السبت)، معدات عسكرية متطورة بقيمة 15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية.



وأفاد بيان للسفارة الأميركية في موريتانيا، بأن السفير مايكل دودمان سلّم لقائد أركان الجيوش الموريتاني دعماً لوجيستياً للكتيبة الموريتانية العاملة في القوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الخمس في الساحل تتضمن معدات عسكرية، لدعم مشاركتها في مكافحة الإرهاب بالساحل.

وتشمل التجهيزات 155 سيارة، ومستشفى ميداني متنقل، وأجهزة للرؤية الليلية، وأجهزة لتحديد المواقع، ونظام اتصالات لا سلكي وهاتفي، ومعدات فردية للجنود تشمل دروعاً واقية للأجسام.