شكرا لقرائتكم حكومة الوفاق: تدمير طائرات مُسيرة لقوات حفتر وسط ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب | منذ ساعة في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 16:19

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني مساء أمس (الجمعة)، أنها دمرت طائرات مُسيرة تابعة لقوات المشير خليفة حفتر في منطقة الجفرة وسط ليبيا.



وأفادت عملية "بركان الغضب" في بيان نشرته في وقت متأخر أمس، "دك سلاح الجو تجمعا للمرتزقة في قاعدة الجفرة الجوية ، ودمر حظيرة طائرات مسيرة لدولة معتدية، كما أعطب طائرة شحن يوشن 76 تستخدم لنقل الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا".

واستهدف سلاح الجو مخزناً للذخيرة بقاعدة الجفرة. وأشار البيان إلى "النجاح في تحقيق كل أهدافه الحيوية المرسومة بعد تخطيط مخابراتي وعملياتي عالي المستوى".

ولم تعلق قوات حفتر عبر منصاتها الإعلامية المختلفة على استهداف الجفرة بالنفي أو التأكيد، لكن قناة "ليبيا الحدث" المقربة منها، أكدت استهداف القاعدة من دون توضيح طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

وتبعد الجفرة التي تتشكل من عدد من الواحات الصغيرة 650 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، وتسيطر عليها قوات موالية للمشير خليفة حفتر.

وتتخذ المنطقة قاعدة عمليات وإمداد رئيسية، وتعد بوابة ورابة بين مدن شرق وغرب ليبيا.

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وفي ذات السياق، وفي ما يبدو أنها رداً على استهداف الجفرة ، أعلنت قوات حفتر استهداف طيرانها مواقع عسكرية في مدينة مصراتة للمرة الأولى منذ بداية معارك السيطرة على طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات حفتر في بيان نشره عبر صفته الرسمية في "فيسبوك"، أن "أكثر من عشرة أهداف اختيرت بعناية تم تدميرها، شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراته والكلية الجوية بها وقاعدة سرت".

ووصف المركز الإعلامي الضربات الجوية الأخيرة ، بأنها "تحمل رسالة هامة مفادها بأن مسرح العمليات في كل الجبهات مرصود بالكامل وان مراصدنا واستخباراتنا ووسائل استطلاعنا ترصد كل ما تقوم به هذه العصابات" في إشارة لعمليات قوات حكومة الوفاق.

وكانت قوات حفتر أعلنت مطلع الشهر الجاري، تدمير غرفة عمليات وتحكم رئيسية للطائرات المسيرة التركية في قاعدة طرابلس الجوية.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان (أبريل) الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

ولم تتمكن قوات حفتر من إحراز تقدم كبير صوب العاصمة طرابلس إذ تواجه مقاومة شرسة من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 1093 قتيل وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.