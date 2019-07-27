شكرا لقرائتكم البحرية المغربية تنقذ 242 مهاجراً في البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ ساعتين في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 15:03

أنقذت البحرية المغربية 242 مهاجراً من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قوارب مطاطية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية في ساعة متأخرة أمس (الجمعة).



وقالت الوكالة، إن المهاجرين، ومن بينهم 50 امرأة و12 طفلاً، تم إنقاذهم من قوارب مطاطية كانت تواجه صعوبات.

وأضافت أن "بعضهم كان في حال صحية متدهورة، تلقوا الاسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ".

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وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 الف من مثل هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، 12 ألف منهم من طريق البحر.

وقضى أكثر من 200 في تلك المحاولات.

وسعيا لوقف تدفق المهاجرين قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب العام الماضي، 140 مليون يورو لدعم الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.