شكرا لقرائتكم ترامب لا يرى تحذيراً لأميركا في التجربة الصاروخية الكورية الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 15:07

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية التجربة الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية أخيراً، معتبراً أنها "تحذير" لسيول، لا لواشنطن.



وقال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لم يُوجّه تحذيراً إلى الولايات المتحدة"، لافتاً الى "خلافات" بين الكوريتين. وأضاف: "علاقتي بكيم جيدة جداً. سنرى ما سيحصل".

جاء ذلك بعدما ذكر كيم أن الصاروخَين اللذين أُطلقا الخميس بإشرافه يتضمّنان أسلحة تكتيكيّة جديدة تستهدف توجيه "تحذير رسمي" إلى كوريا الجنوبية، نتيجة خططها لتنفيذ تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكان إطلاق الصاروخين هو الأول منذ لقاء جمع ترامب بكيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي. واتفق الجانبان خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.