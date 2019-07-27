شكرا لقرائتكم كردستان العراق يتهم "العمّال الكردستاني" بقتل نائب القنصل التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أربيل (العراق) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 14:58

اتهمت سلطات إقليم كردستان العراق، حزب العمّال الكردستاني بالوقوف خلف مقتل نائب القنصل التركي في إطلاق النار عليه في مطعم في اربيل منتصف الشهر الحالي، وأكدت استنادها إلى "اعترافات" المشتبه به الذي أوقف قبل أسبوع.



وأعلنت السلطات في إقليم كردستان بعد أربعة أيام على مقتل عثمان كوسيه، توقيف المشتبه بتنفيذه العملية، وهو كردي من تركيا عمره 27 عاماً، فيما قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إنّه شقيق عضو عن حزب الشعوب الديموقراطي التركي الذي يتهمه الرئيس رجب طيب اردوغان بأنّه وثيق الصلة في حزب العمّال الكردستاني.

وقالت سلطات الإقليم إنّها استندت إلى "اعترافات" مظلوم داغ الذي نشرت له الأجهزة الأمنية المحلية صوراً في الإعلام.

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وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، إنّ "ثلاثة أتراك وثلاثة عراقيين أوقفوا لتنفيذهم (...) الحادث إرهابي الذي جرى التخطيط له منذ أشهر من مسؤول في حزب العمّال الكردستاني في جبال قنديل" في شمال الإقليم، حيث أطلقت أنقرة أخيراً، عملية جوية هي "الأوسع نطاقاً" ضدّ حزب العمّال الكردستاني.

وسبق للجناح العسكري في حزب العمّال الكردستاني أن نفى صلته بمقتل نائب القنصل التركي، غير أنّ عدداً من الخبراء يرجّحون مسؤوليته عن العملية التي أودت ايضاً بحياة عراقيين اثنين. ويقولون إنّه قد يكون سعى إلى الانتقام بعدما اتهم الجيش التركي بقتل عدد من مسؤوليه في غارات وهجمات.

ويضم الإقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مجموعات مسلّحة معارضة لأنقرة وطهران، من بينها حزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا "إرهابياً"، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبينما تستنكر بغداد بشكل متكرر تعزيز مقاتلي حزب العمّال الكردستاني حضورهم في شمال العراق حيث توجد أيضاً قواعد للجيش التركي، فإنّ اربيل تتجنب عادةً التعليق.