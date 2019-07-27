شكرا لقرائتكم منصور بن متعب وتركي بن محمد يشاركان في تشييع السبسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 09:30

وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمس (الجمعة) إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وكان في استقبالهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.