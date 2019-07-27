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© AP Photo / Iranian Defense Ministry
وأضاف، أن "امتلاك أفراد فطنين وحكماء وشجعان وشعبيين ملتزمين بالإسلام ونهج الثورة والإمام، هو العنصر الأساس لانتصاراتنا ونجاحاتنا على مدى الأعوام الأربعين الماضية وأهم أركانها هو وجود علماء الدين".
وقال اللواء سليماني إن "الهدف من هذه الملتقيات ليس مجرد تكريم شخص بعينه بل أيضا تكريم الإسلام وثقافة الإسلام، وتبيين قدرة وتأثير الإسلام في بناء الإنسان أولا وتكريم علماء الدين ثانيا".
وأضاف، "هنالك في جميع الأديان عادة شريحة علماء دين تتمتع بمكانة وطبقة خاصة وهي على العموم طبقة تحظى بمجموعة من الامتيازات المالية والطبقية الخاصة التي تكون موروثة في بعض الأحيان".
وقال سليماني، "إننا نرى مثل هذا التقسيم في نظام آل سعود حيث يتوجب أن تكون المرجعية في الوهابية متعلقة بطبقة معينة ولا وجود للاستقلالية فيها إلا أن المكان الوحيد الذي يتمتع بالاستقلالية هو شريحة علماء الدين لدى الشيعة".
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم سليماني يهاجم "آل سعود": هذا هو المكان الوحيد المستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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