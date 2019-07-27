وحسب "رويترز" قال عبد المنعم أبو صبيع العضو في الهلال الأحمر الليبي إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين. وأضاف أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر انتشال 55 جثة من قارب انقلب قبالة ليبيا... وعمليات البحث مستمرة للعثور على المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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