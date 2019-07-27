بالفيديو.. السبسي إلى مثواه الأخير وجموع غفيرة تودعه على جانبي الطريق

وشهد موكب الجنازة حضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب عائلة الفقيد ومجموعة من الشخصيات الوطنيّة وممثلي الأحزاب والمنظمات، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وتمت مراسم الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما توافد عدد غفير من المواطنين إلى الطرق والتفريعات المؤدية إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في بيان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسيمة حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.