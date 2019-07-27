وتمت مراسم الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما توافد عدد غفير من المواطنين إلى الطرق والتفريعات المؤدية إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في بيان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسيمة حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. السبسي إلى مثواه الأخير وجموع غفيرة تودعه على جانبي الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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