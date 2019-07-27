رسميًا.. سامسونج تعلن موعد طرح هاتفها القابل للطي "جالكسي فولد"

كتب- عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميًا، طرح هاتفها القابل للطي "جالكسي فولد" للأسواق في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت سامسونج في بيان: "أدخلنا تحسينات على تصميم جالاكسي فولد، بما في ذلك تمديد الطبقة الواقية لشاشة (Infinity Flex) إلى ما وراء الإطار، والتي اصبحت جزء لايتجزأ من الشاشة بالإضافة إلى الفواصل الداخلية حيث تم تقليل المسافة بين الفواصل وجسم الهاتف".
ويعالج هذا الأمر المشكلة التي حصلت مع المراجعين عند إزالة هذه الطبقة الواقية للشاشة، مما أضر بشاشة الهاتف.
كما أضافت "إنها استغرقت وقتًا إضافيًا لتحسين تجربة مستخدم جالاكسي فولد الإجمالية، بما في ذلك تحسين المزيد من التطبيقات والخدمات لتجربة المستخدم الفريدة للجهاز".
"سامسونج" اكتفت بالقول أن الهاتف سيتم إطلاقه في شهر سبتمبر المقبل في في أسواق محددة، مثل، الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا بالاضافة إلى كوريا الجنوبية، على أن تقدم تفاصيل إضافية حول مدى توفر الجهاز مع الاقتراب من تاريخ الإطلاق الجديد.
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