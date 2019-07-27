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وصول جثمان السبسى إلى مقابر الجلاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وصل منذ قليل جثمان الرئيس التونسى الراحل الباجي قائد السبسي إلى مقبرة الجلاز .

 

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وقد أوصى الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، بدفن جثمانه بمقابر الجلاز، وذلك تنفيذًا لوصيته بأن يدفن بجوار والدته، وسيتمّ تنفيذ وصيّته إثر وصول موكب الجنازة الوطنية للمقبرة الرئيسية لمدينة تونس، وفقًا لما نشرته جريدة الصباح التونسية.

 

ويشارك فى هذا الحدث  عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية مع بدء توافد عدد من المواطنين الذين جاؤوا لإلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس الجمهورية  محمد الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح الخميس الماضي بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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