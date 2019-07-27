شكرا لقرائتكم خبر عن نساء تونس يودعن الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى بالزغاريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الزغاريد هى وسيلة النساء فى تونس، لتوديع الشباب إذا توفوا، إلا أنهن حرصن على توديع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، بالزغاريد أيضًا، معتبرينه نصيرًا لهن.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تجمع عدد من المواطنين التونسيين على الطرق والشوارع المؤدية إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة لتوديع الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى الذى سيوارى التراب بمقابر الجلاز بعد ظهر اليوم.

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وتجمع المواطنون بالآلاف على حافة مسار موكب جثمان الرئيس الراحل على طول الطريق المؤدية إلى الباب الذى يدخل منه موكب الجثمان، حاملين الأعلام الوطنية ورافعين النشيد الوطني.

وقد تم تخصيص مكان للصحفيين قريب من الباب الذى سيتم من خلاله ادخال موكب جثمان الراحل.