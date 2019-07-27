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آلاف التونسيين يودعون السبسى فى جنازته الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد من المواطنين التونسيين وسط إجراءات أمنية مشددة على الطرق والشوارع المؤدية إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة، لتوديع الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، الذي سيوارى التراب فى مقبرة والده ووالدته.

 

وتجمع المواطنون بالآلاف على حافة مسار موكب جثمان الرئيس الراحل على طول الطريق المؤدية إلى الباب الذى يدخل منه موكب الجثمان، حاملين الأعلام الوطنية ورافعين النشيد الوطني؛ وقد تم تخصيص مكان للصحفيين قريب من الباب الذى سيتم من خلاله إدخال موكب جثمان الرئيس الراحل.

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