شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى فى تأبين رئيس تونس: تعلق بالحرية والانفتاح من أجل بلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال تأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسى، مسيرة الراحل واعتبر أنه رجل مناضل، كما تعلم منه الكثير.
ولفت ماكرون، وفق ما نشرته إذاعة موزاييك التونسية، إلى أن الفقيد كانت لديه جملة من والحكمة، وأراد أن يحتضن العالم كما هو ولديه قدرة على الإقناع، وتحمل الكثير من أجل بلاده واستقرار الدستور وتعلق بالحرية وبالانفتاح.
وأضاف الرئيس الفرنسى، قائلا: "سيدى الرئيس، بعد لحظات الشعب التونسى سيرافقك إلى جانب عائلتك إلى مثواك الأخير، الشعب سيعترف بما خضتموه من معارك، معترفا بما قدمتموه، هذه تونس التى سترافقكم سيدى الرئيس."
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