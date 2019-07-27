شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأمن المغربى بمدينة طنجة، اليوم السبت، من القبض على خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى، مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وفى بيان صادر عن المكتب المركزى للأبحاث القضائية، ذكر أن المعطيات الأولية أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم "داعش"، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة فى المغرب.

وأضاف البيان أن التحقيق لازال جارياً مع المشتبه فيهم، وذلك فى انتظار تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.