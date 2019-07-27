شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تحذر ناقلى الحجاج "بدون تصريح" من عقوبات مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة الداخلية السعودية تحذيرها لمالكى وسائقى المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات.

وجاء فى بيان الداخلية السعودية، التى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضى به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

كما تهيب وزارة الداخلية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التى تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.

وحذرت فى الوقت ذاته مالكى وسائقى المركبات الذين ينقلون حجاجاً الى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1 - السجن 15يوماً فى المرة الأولى، شهرين فى المرة الثانية، 6 أشهر فى المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

Advertisements

2 - غرامة مالية (10000) ريال فى المرة الأولى، و (25000) ريال فى المرة الثانية، و(50000) ريال فى المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج

3 - ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4 - المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم فى المخالفة.

5 - التشهير بالمخالف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول الى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا ، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.