شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر ناعيًا السبسى: فقدانه خسارة لتونس والعرب كلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، في كلمته بمراسم تأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي إن الجزائريين والجزائريات يتقاسمون مع الشعب التونسي المصاب الجلل الذي ألم بالعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة.

واعتبر الرئيس الجزائري، فى كلمته التى نقلتها وسائل الإعلام، أن الباجي قايد السبسي هو خسارة للجزائر والعرب والمسلمين وكافة محبي السلام عبر العالم، وليس خسارة للعائلة ولتونس فقط.

وتابع قائلًا: عرفناه أيام المحنة وكان إلى جانبنا وناصر قضيتنا، عرفناه بعد الاستقلال وكان من الذين هندسوا من أجل تمتين العلاقات بين البلدين.. ربطتني به صلة قديمة آخرها بعد خروجه من المستشفى حيث تبادلنا وجهات النظر حول قضايانا المشتركة.'

Advertisements

وأضاف أن فقيد تونس كان مدافعا على الحق والعدالة وعمل على بناء وطنه والدفاع عنه، متابعا 'لذلك نحن نقف اليوم احتراما وتقديرا كي نترحم عليه ونتمنى للعائلة والشعب التونسي الصبر لتجاوز هذا الامتحان، وأنا متأكد وثقتنا كبيرة أن الشعب الذي أنجب أمثال الباجي قادر على مواصلة المشوار، وأن يسير فى الخط الذى رسمه الراحل .