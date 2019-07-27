شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية عمان يصل إيران لبحث التطورات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية العمانى، ⁧‫يوسف بن علوى، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

ومن المقرر أن يلتقى بن علوى مع نظيره الإيرانى جواد ظريف وعدد من المسؤولين لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية فى المنطقة .

وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت، الاثنين الماضى، أن بن علوى سيقوم بزيارة إلى إيران، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين .