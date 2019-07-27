شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية عمان يصل إيران لبحث التطورات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية العمانى، يوسف بن علوى، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
ومن المقرر أن يلتقى بن علوى مع نظيره الإيرانى جواد ظريف وعدد من المسؤولين لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية فى المنطقة .
وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت، الاثنين الماضى، أن بن علوى سيقوم بزيارة إلى إيران، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين .
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