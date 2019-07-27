شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مواقع من الحوثيين شمال الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن القوات المشتركة من الجيش والمقاومة أحرزت تقدما جديدا خلال الساعات الماضية فى جبهة شمال الضالع على محور مريس، واستعادت السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التى كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثر.

وأوضحت المصادر، أن القوات المشتركة حررت مرتفعات حصن شداد، الردمان، القهرة، ووصلت إلى مشارف منطقة "يعيس" جنوب دمت، مضيفة أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات وتراجع العشرات من عناصرها شمالا باتجاه مدينة دمت، آخر مدن الضالع التى لا تزال الميليشيات الحوثية متمركزة فيه.

وكانت الميليشيا الحوثية، شنت هجومين متزامنين، أمس الجمعة، جنوب الحديدة غربى اليمن، ونجح الجيش الوطنى والمقاومة فى التصدى للميليشيات التى أصيبت بخسائر كبيرة.