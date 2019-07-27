شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت: السبسى كان رجل دولة بامتياز وترك أثرا لا يمحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، بأنه كان رجل دولة بامتياز، مؤكدا أنه ساهم بشكل كبير فى إرساء مبادئ الديمقراطية فى الحياة السياسية فى تونس ونجح فى تأمين الانتقال الديمقراطى.

وقال الناصر، فى كلمته التى ألقاها خلال مراسم تأبين الرئيس السبسى، إن الفقيد نجح فى خلق التوازن السياسى فى البلاد بعد انتخابات 2011 وأحدث تعديلات فى المشهد السياسى، لقد تحمل المسؤولية الكبرى فى البلاد ليترك فيها أثرا لا يمحى وبصمات لا تحصى من أجل ترسيخ قيم الحرية".

واختتم الناصر كلمته، قائلا: "يا رفيق دربى سوف تبقى بيننا".