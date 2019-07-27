العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أسرى كويتيين

العراق/علي جواد/الخليج 365-



أعلن مسؤول عراقي اليوم، السبت، العثور على مقبرة جماعية في بادية محافظة المثنى (جنوب) تضم رفات أسرى كويتيين أعدموا في تسعينيات القرن الماضي



وقال محافظ المثنى أحمد منفي، في بيان اطلعت عليه الاناضول، إنه " تم العثور على مقبرة جماعية (لم يحدد أعداد الجثث) تشير المعلومات الأولية إلى أنها تضم كويتيين أعدمهم النظام السابق في إحدى مناطق بادية المحافظة".



وأضاف المسؤول العراقي أن"الأجهزة الأمنية و الاستخبارية حصلت على معلومات عن تلك المقبرة فيما قامت الحكومة المحلية بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".



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وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، أبان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودا، فيما يقول العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لايزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.



وأعلن العراق، شباط/فبراير الماضي عن تسلم الكويت نحو 300 رفات أسرى أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.



واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

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