النيابة السودانية: 9 ضباط متهمون بـ"جرائم" بفض اعتصام الخرطوم

بهرام عبد المنعم / الخليج 365رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي:

- عملية فض اعتصام الخرطوم، خلفت 87 قتيلًا و63 مصابًا

- اللجنة استمعت إلى 59 شاهدا من وكلاء نيابة ومواطنين وقوات نظامية وأطباء

- أشخاص ملثمون شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام

قالت النيابة العامة بالسودان، السبت، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فتح الرحمن يوسف، تابعه مراسل الخليج 365.

وأفاد "يوسف" أن عملية فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت عن مقتل 87 شخصًا وإصابة 63 آخرين.

وأشار إلى أن إجراءات قانونية في مواجهة 9 ضباط من ذوي الرتب الرفيعة، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء عملية فض الاعتصام.

وأوضح أن ضابط برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكاقحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين.

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واضاف: "أشخاص ملثمون شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام".

ولفت إلى أن اللجنة استجابت للمواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت إلى 59 شاهدا من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية.

ونفى رئيس اللجنة التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.

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