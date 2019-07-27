مقتل 9 مدنيين بقصف النظام لمنطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا

إدلب (سوريا) / الخليج 365

قتل 9 مدنيين وأصيب 27 آخرين بجروح، السبت، في هجمات قوات النظام على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات النظام قصفت برا وجوا، منذ صباح السبت، مدينة أريحا التابعة لإدلب (شمال غرب)، وقرى العمقية ومورك والحواش والزيارة، بريف محافظة حماة (وسط).

وأوضح المرصد أن طائرات روسية استهدفت بالقصف قرية لطمين، وبلدة كفر زيتا، في بريف حماة.

وأضافت مصادر الدفاع المدني أن 9 مدنيين قتلوا و27 أصيبوا، في هجمات النظام السوري على أريحا، وسط استمرار علميات البحث والإنقاذ ما يجعل عدد القتلى مرشحًا للارتفاع.

وارتفع عدد قتلى قصف روسيا والنظام السوري على منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع الإثنين الماضي، إلى 90 مدنيا.

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ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب منذ 26 أبريل الماضي.

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