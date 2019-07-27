عودة العمالة المنزلية الإثيوبية غدًا.. تعرف على التكلفة والراتب

صحيفة الخليج الالكترونية

ترفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءاً من يوم غد (الأحد) الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بعد أن تكللت المفاوضات بين جهات الاختصاص في الرياض وأديس أبابا بالنجاح بعد استمرارها حوالي عامين.

وقالت مصادر بمكاتب الاستقدام: إن وزارة العمل أبلغت مكاتب الاستقدام برفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية اعتبارا من الغد بعد إزالة كل العقبات التي كانت تعترض طريق عودة العمالة للسوق المحلية في الفترة الماضية.

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وأوضحت المصادر -وفقا لـ«عكاظ»- أن بوادر استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ظهرت بإعادة توثيق العقود مع مكاتب التعاقدات الإثيوبية مجدداً، بعدما تم حذفها في الفترة الماضية.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تتراوح تكلفة الاستقدام بين 9 إلى 11 ألف ریال بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، إذ كان السعر 7 آلاف ریال قبل العقد الموحد الجديد، فيما سيكون الراتب الشهري 1000 ریال في الغالب بعد مطالبة أديس أبابا زيادة الراتب بمقدار 100 ریال، حيث كان الراتب الشهري 900 ریال.

وأشارت إلى أن العمالة الإثيوبية قادرة على سد العجز، نظرا إلى وجود وفرة كبيرة وقادرة على تغطية الجزء الأكبر من الطلب بالسوق المحلية، فضلا أن مكاتب التعاقدات في أديس أبابا أبدت استعدادها لتوفير العدد المطلوب خلال فترة قصيرة.