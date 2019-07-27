الإطاحة بلصي المساجد في الرياض.. تعرف على التفاصيل

صحيفة الخليج الالكترونية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخصين سرقا أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وباعاها إلى محلات التجهيزات الصوتية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلًا عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وأضاف أنه جرت مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، فأقرّا بارتكاب (18) جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.