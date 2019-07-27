وظائف على بند الأجور بـ”هيئة الموانئ”.. موعد وطريقة التقديم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة العامة للموانئ ممثلة بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عن طرح بعض الوظائف الشاغرة الموضحة أدناه لديها على لائحة بند الأجور، وذلك لشغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغلها حسب دليل التصنيف، وفقاً للمواعيد الموضحة أدناه.
مسمى الوظيفة:
– عامل.
الفئة:
– بند الأجور.
مكان العمل:
– ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الكفاءة المتوسطة مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال الأمن الصناعي و تكون مسجلة بالتأمينات.
3- لائق صحياً.
4- العمر ما بين (20) سنة إلى (30) سنة.
5- غير مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
6- غير محكوم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف.
موعد وطريقة التقديم: – يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/11/25هـ وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/27هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا
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