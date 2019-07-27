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صحيفة الخليج الالكترونية
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الجمعة، مجموعة من النصائح بشأن استخدام مرضى السكر والضغط للأجهزة الطبية خلال فترة الحج.
وعبر صفحتها الرسمية، على “تويتر” نشرت الهيئة “إنفوجراف” حمل مجموعة من النصائح، قالت: بالنسبة لقياس ضغط الدم، يجب تجنب تناول الطعام أو المشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة، قبل قياس الضغط..
تجنب قياس الضغط حينما تكون متوتراً أو غاضباً وخذ قسطاً من الراحة قبل القياس.. اجلس على كرسي عند قياس الضغط، ولا تضع ساقاً فوق الأخرى.
وفي شأن الأنسولين، وقياس السكر، قالت الهيئة: احفظ عبوات الأنسولين التي ستستخدمها لاحقاً في الثلاجة، واحتفظ بما تريد استخدامه بدرجة حرارة الغرفة، ولا تضعها في الفريزر، ولا تعرضها لأشعة الشمس أو لحرارة مرتفعة.
اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، ثم جففهما بالكامل واستخدم المساحات الطبية.. أمسك إصبعك جيداً إلى الأسفل، حتى تخرج قطرة الدم والتقطها بشريحة التحليل.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال موسم #الحج.. نصائح مهمة لمرضى السكر والضغط من #الغذاء_والدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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