الداخلية تؤكد منع من لا يحمل تصريحًا بـ #الحج من دخول #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت وزارة الداخلية بضرورة حصول كل مَن يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل مَن يقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

بينما أكدت الوزارة أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم، كما حذرت مالكي وسائقي المركبات ناقلي الحجاج المخالفين بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية:

1 – السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

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2 – غرامة مالية 10 آلاف ريال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و50 ألف ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

3 – ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4 – المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 – التشهير بالمخالف.