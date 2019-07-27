الرقابة_والتحقيق ترصدت عدة تجاوزات ومخالفات بوزارة التعليم وإدارتها

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بأن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت عدة تجاوزات ومخالفات بوزارة التعليم والإدارات التابعة لها بمعظم مناطق المملكة، وذلك بعد جولات ميدانية نفذتها على عدد من المدارس والجامعات.

وأوضحت المصادر أن أبرز ما لاحظته الهيئة هو مخالفات بيع المواد الغذائية في المقاصف المدرسية بالمخالفة لنوعية الأصناف المعتمدة من الوزارة، وغياب وسائل الأمن والسلامة في بعض المدارس، كوجود بعض التصدعات والهبوط في الأرضيات وأعطال في كواشف الدخان والحريق وجرس الإنذار، إضافةً إلى ملاحظات نقص الكادر التعليمي والإداري، وارتفاع نسبة الغياب، وعدم توفر الكتب المدرسية.

وأكدت الهيئة وفقا لـ”الرياض”، عدم تعاون مسؤولي جامعة أهلية مع أعضاء الهيئة وعدم استقلالية اتخاذ القرارات بجامعة أخرى بمدينة جدة، حيث تبين تدخل بعض المؤسسين للجامعة في قرارات مجلس الإدارة، وتجاهل التوطين بعدم قصر شغل الوظائف الإدارية والمساعدة على المواطنين.

كما ذكرت المصادر أنه تم رصد ملحوظات على إحدى الجامعات في المدينة المنورة، تتمثل في عدم وجود ترخيص نهائي، وعدم مناسبة مساحة مبناها المستأجر مقارنة بأعداد الطلبة، ووجود عجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس، كما أن بعضهم بفرع الجامعة بالرياض غير مصرح لهم بالعمل.