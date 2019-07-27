الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من بلدة حلحول شمال محافظة الخليل. وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت امحمود عبد الله الشطريط، ولؤي محمد كرجه من بلدة حلحول. وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات حلحول والشيوخ وإذنا وترقوميا، وفتشت محلات في بلدة دورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من #الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.