السودان..اتهام 10 ضباط بفض اعتصام القيادة العامة

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الخرطوم، سبوتنيك. وأشار سعيد إلى أن ضابطين رفيعين هما من أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى، بضرب المعتصمين.
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إن لجنة التحقيق استجوبت 59 شاهدا ضموا أفراد من القوات المسلحة والأمن وقوات الدعم السريع ومواطنين وأطباء ومعتصمين، وتحصلت اللجنة على 29 مستندا من جهات مختلفة حول أحداث فض الاعتصام.
وتابع رئيس لجنة التحقيق المستقلة أن "المتسبب في فض الاعتصام هما ضابطان رفيعان"، موضحا أن "الأوامر في الثالث من يونيو/حزيران كانت نظافة منطقة كولومبيا لمنع الممارسات السلبية التي تجرى فيها، وليس فض الاعتصام.
وأضاف سعيد:
الضابطان أصدرا أوامر لقوات مكافحة الشغب وبعض القوات الأمنية الأخرى بضرب المعتصمين داخل ساحة الاعتصام، مما نتج عنه إخلاء المعتصمين لساحة الاعتصام.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض "اعتصام القيادة العامة" بالسودان، أن "لجنة التحقيق أصدرت بلاغات جنائية ضد قرابة عشرة ضباط عسكريين متورطين في فض ساحة الاعتصام، وهذه البلاغات تحت مواد 186 (أ و م)، لقانون 1991 تعديل 2015، وهي جرائم ضد الإنسانية تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو أقل من ذلك".
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