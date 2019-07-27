موقع عبري يكشف "السبب الحقيقي" لزيارة وفد حماس لإيران

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، صباح اليوم، السبت، أن السبب الحقيقي وراء زيارة وفد حركة حماس، بقيادة صالح العاروري، هو طلب الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز BM-21 Grad، والتي يصل مداها إلى 450 كيلومترا.

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري عن مصادر خاصة لم يسمها، أن طلب حماس تزويدهم بهذه الصواريخ، متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم لأهداف في المملكة العربية السعودية

وزعم الموقع العبري أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد طلب من كل المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بما فيهم المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، تزويد الحركة في قطاع غزة بمنصات الصواريخ BM-21 Grad.

وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن وفد الحركة الفلسطينية أخبر المسؤولين الإيرانيين أنهم ينوون إطلاق صواريخ على قلب العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، بل إغراقها، فضلا عن وضع أهداف استراتيجية أخرى ضمن بنك أهدافهم.

ويشار إلى أن حركة حماس أطلقت، غير مرة، صواريخ على مدينة تل أبيب والقدس، دون وقوع قتلى أو جرحى.