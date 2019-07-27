بث مباشر.. مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي

وشارك في الجنازة عدد من قادة الدول، أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي، مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس.

ووصل إلى تونس كل من ناصر المحمد الأحمد الصباح صباح، ممثل أمير الكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

Advertisements

ومن ليبيا، يشارك رئيس حكومة الوفاق، فؤاد السراج، ومن موريتانيا، الشيخ محمد الشيخ سيديا الأمير العام لرئاسة الجمهورية.

ومن مصر، شارك، اللواء محمد عرفان مساعد رئيس الجمهورية، ومن الإمارات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

أما في السعودية، شارك الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي، والأمير منصور بن متعب وزير الدولة، والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة.