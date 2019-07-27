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وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب برعاية روسية.
وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.
وفي 17 يوليو/ تموز الجاري أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، بمقتل 4 جنود سوريين وإصابة 14 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم بحي الضاحية في درعا.
وقال المصدر إن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة داخل حافلة عسكرية تقل الجنود من منازلهم إلى نقاطهم العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عسكريين سوريين بتفجير انتحاري خلال اقتحام الجيش منطقة في ريف درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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