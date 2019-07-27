فيديو...وصول الشاحنة العسكرية المخصصة لنقل جثمان رئيس الدولة إلى قصر قرطاج

هذا وسيلقي مفتي الجمهورية ،عثمان البطيخ، كلمة لتنطلق بعدها مراسم التأبين في قصر قرطاج من طرف ريس الجمهورية المؤقت ،محمد الناصر، ثم سيتم تقديم التعازي من قبل الوفود الرسمية والضيوف في القصر.

وسينطلق إثر ذلك موكب نقل الجثمان الطاهر من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة تونس.

هذا وفرضت قوات الأمن إجراءات امنية مشددة لتأمين مراسيم الجنازة وحماية الضيوف.