ونشرت السفارة السعودية عبر موقعها على "تويتر" بيانا أوصت فيه المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في أنحاء هولندا.
وأضافت السفارة، بأنها ترجو السعوديات باتباع التعليمات والقوانين الهولندية خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المسائلة القانونية.
وكان النواب الهولنديون أقروا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، قانونا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.
يشار إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت في 22 مايو/ أيار 2015، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعللت ذلك بأنه من الضروري أن يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض لأسباب أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية تصدر بيانا لمواطنيها في دولة أوروبية بعد منع النقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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