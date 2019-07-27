شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يتوجه إلى الإمارات فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم السبت، إلى أبو ظبى فى زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأنه من المقرر أن يلتقى الملك عبد الله الثانى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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