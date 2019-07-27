أبو مازن معزيا السبسى: كان صاحب الفضل فى استضافة الفلسطينين على أرض تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مراسم تأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسى بقصر قرطاج اليوم بالتعازى إلى عائلة السبسى وإلى كافة الشعب التونسى. وقال عباس، فى كلمته التى نقلتها وسائل الإعلام: ''جئنا من فلسطين لتقديم واجب العزاء احتراما للأخ والصديق والمناضل الراحل الباجى قايد السبسى الذى فقدته الأمة العربية والإسلامية وفقدته فلسطين كتونس''. Advertisements وتابع الرئيس الفلسطينى حديثه: ''هو الذى حمى تونس وحافظ على استقرارها وديمقراطيها فى أصعب الظروف وهو خليفة الحبيب بورقيبة رائد الواقعية السياسية فى التاريخ المعاصر وصاحب الفضل فى استضافة تونس للفلسطينيين على أرضها ''. وأكّد أبو مازن، أنه على قناعة تامة بأنّ الشعب التونسى سيحافظ على الإرث الوطنى الذى تركه الباجى قايد السبسى والحبيب بورقيبة لتونس، التى لها فى قلوبنا منزلة خاصة ولا ننسى أبدا وقوفها مع فلسطين.

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