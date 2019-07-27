شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السر فى دفن السبسى بمقبرة الجلاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، بدفن جثمانه بمقابر الجلاز، وذلك تنفيذًا لوصيته بأن يدفن بجوار والدته، وسيتمّ تنفيذ وصيّته إثر وصول موكب الجنازة الوطنية للمقبرة الرئيسية لمدينة تونس، وفقًا لما نشرته جريدة الصباح التونسية.

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كان الرئيس التونسى قايد السبسى، قد لفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى العسكرى بالعاصمة عن سن تناهز 93 عاما بعد أزمة صحية، وتقام بعد قليل جنازة وطنية كبرى بمقبرة الجلاز، يؤمنها الجيش الوطنى، لتوديع الرئيس الراحل الذى نقل جثمانه إلى قصر قرطاج أمس الجمعة.