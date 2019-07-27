شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشاهد يستقبل الرئيس المؤقت للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد، صباح اليوم بمطار تونس قرطاج الدولي، عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، لحضور مراسم جنازة محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وفقًا لوكالة تونس للأنباء الافريقية.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها اتخاذ احتياطات استثنائية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين في مختلف الطرقات، وذلك بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

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وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأن موكب الجنازة سيحضره عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا الى جانب ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية.