بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي قايد السبسي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365 انطلقت مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي بنقل الجثمان من مقر الإقامة الرئاسية (دار السلام) إلى قصر قرطاج الرئاسي حيث ستجرى مراسم التأبين الرسمية. ووضع جثمان السبسي على عربة عسكرية تقدمها فوج الشرف العسكري التابع للجيش ويحيط بها ضباط من الجيوش الثلاثة (البرية والبحرية والجوية). وتقدم الموكب ثلاثة شيوخ رددوا ترانيم دينية قبل أن تعزف فرقة الموسيقى العسكرية تحية للرئيس الراحل. وينتظر أن ينقل جثمان الرئيس إلى مقبرة الجلاز مرورا بعدة شوارع في العاصمة بعد التأبين الرسمي للرئيس الراحل بحضور قادة من دول العالم ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وكبار مسؤولي الدولة ورؤساء الأحزاب الوطنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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