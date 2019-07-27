السعودية توصي رعاياها الالتزام بحظر النقاب في هولندا

الرياض/ الخليج 365

أوصت السفارة السعودية لدى لاهاي، رعاياها الالتزام بتشريع أقرته هولندا لحظر النقاب في الأماكن العامة، قبل أيام من بدء سريان العمل به مطلع أغسطس/آب المقبل.

وذكرت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر، "أن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية أغسطس 2019، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا".

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وأضافت سفارة المملكة أنها "ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو الدراسة لتفادي المسائلة القانونية".

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2018، أقرت هولندا تشريعا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، خشية استخدامه في وقوع أحداث أمنية.

ومنذ 2011، فرضت هولندا بجانب دول أوروبية أخرى أبرزها: فرنسا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

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