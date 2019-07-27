خلال شهرين.. تحييد 255 إرهابيا بعمليات تركية شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

حيّد الجيش التركي، 255 إرهابيا من "بي كا كا" في كافة عملياته شمالي العراق، ضد المنظمة الانفصالية منذ بدء "عملية المخلب" في 27 مايو/أيار المنصرم.

وكشفت مصادر عسكرية للأناضول، عن توجيه ضربة موجعة للمنظمة الإرهابية، بين 17- 19 تموز/يوليو، إذ جرى تحييد 34 إرهابيا في غارات جوية على معاقل المنظمة في جبل قنديل ومنطقة قره جاق.

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ولفتت المصادر إلى مشاركة نحو 20 مقاتلة فضلا عن طائرات بدون طيار، وطائرات مسيرة مسلحة، في الغارات على مواقع المنظمة في المنطقتين.

وأسفرت تلك الغارات عن تحييد 16 إرهابيا في قنديل و18 في قره جاق، وفق المعلومات الأولية، فيما تستمر القوات الخاصة بملاحقة الإرهابيين، خلال عملية المخلب المتواصلة في منطقة هاكورك.

وفي ظل هذه المعطيات بلغ اجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العمليات التركية ضد المنظمة شمالي العراق، منذ 27 مايو، 255 إرهابيا.

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